Новости версия для печати В УМВД призывают все государственные услуги получать в электронном виде Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте госуслуг. Это займет чуть более 15 минут.



Если возникли трудности, все объяснит и поможет зарегистрироваться консультант - по бесплатному номеру телефона 8 (800) 100-70­10. Преимущества использования «Единого портала государственных и муниципальных услуг» - это сокращение временных и финансовых затрат, а еще приоритетный порядок рассмотрения заявлений. Если у вас возникли вопросы при подаче заявлений или получения услуг в ИЦ УМВД, то звоните по следующим номерам телефонов: - Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования - 8-(4862)-400-154. - Выдача справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств 8- (4862) - 400-388.





Анна Вайсергисер

10 октября 2018 года







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