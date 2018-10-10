В УМВД призывают все государственные услуги получать в электронном виде

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среда
10.10.2018
9:08:17
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В УМВД призывают все государственные услуги получать в электронном видеДля этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте госуслуг. Это займет чуть более 15 минут.
Если возникли трудности, все объяснит и поможет зарегистрироваться консультант - по бесплатному номеру телефона 8 (800) 100-7010.
Преимущества использования «Единого портала государственных и муниципальных услуг» - это сокращение временных и финансовых затрат, а еще приоритетный порядок рассмотрения заявлений. Если у вас возникли вопросы при подаче заявлений или получения услуг в ИЦ УМВД, то звоните по следующим номерам телефонов:
- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования - 8-(4862)-400-154.
- Выдача справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств 8- (4862) - 400-388.
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