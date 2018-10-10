Новости версия для печати Вчера вечером в администрации Орла прошло оперативное совещание в связи с трагическим ДТП На совещании было решено провести сегодня, 10 октября, внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с приглашением перевозчиков, представителей УИГБДД по Орловской области, руководителей ответственных структур администрации города.



Повестку составят три вопроса:



— обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров в общественном транспорте;



— усиление разъяснительной работы о необходимости соблюдения правил дорожного движения в образовательных учреждениях города с приглашением сотрудников УИГБДД;



— обеспечение выплат семьям погибших и пострадавших в сегодняшнем ДТП. Администрация города выделит семьям погибших по сто тысяч рублей, семьям пострадавших — по 50 тысяч.



Кроме того, решено провести тотальную проверку организации транспортного обслуживания населения перевозчиками, пассажирского транспорта. В частности, проверке подвергнутся документы, подтверждающие прохождение предрейсовых осмотров, технического и медицинского, а также условий стоянки и техобслуживания общественного транспорта. Ранее такое поручение было дано правительством Орловской области.



Начальник троллейбусного депо Алексей Костенко предоставил главе администрации информацию о троллейбусе, ставшем участником ДТП на остановке «Дворец спорта». Из справки следует, что троллейбус ЗиУ 682 Г, бортовой номер 093, выпущен в 1989 году. В 2008 году был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова.



Данный троллейбус курсировал 9 октячбря по маршруту № 4 «Автовокзал – больница им. Семашко» в 2-х сменном режиме. Выпуск на линию осуществлялся между 5 и 6 часами утра. При выпуске на линию, согласно действующего регламента, был проведен предрейсовый медицинский осмотр водителя, а также предрейсовый осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах. Замечаний при прохождении предрейсовых осмотров выявлено не было. Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТР данного троллейбуса проводится в соответствии с правилами технической эксплуатации троллейбуса, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации, сообщает сайт городской администрации.



Причины ДТП и степень вины участников сейчас расследуют сотрудники следственных органов.





Орловское Информбюро

10 октября 2018 года







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