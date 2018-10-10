Новости версия для печати Глава администрации города Орла Александр Муромский выразил соболезнование родственникам погибших в ДТП 9 октября в Орле три человека погибли в результате наезда троллейбуса.



Соболезнование главы администрации города Орла Александра Муромского



«В нашем городе сегодня произошла ужасная трагедия, унесшая жизни троих человек, среди которых была несовершеннолетняя девушка.



Приношу от себя и администрации города глубокие соболезнования родным и близким погибших, для которых это невосполнимая утрата. Мы скорбим вместе с ними, выражаем искреннее сочувствие каждому, кто потерял в этой аварии своих родных людей. От всей души желаем благополучного выздоровления тем пострадавшим, за чьи жизни и здоровье сейчас борются медики.



Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно заполнить пустоту от потери родных и близких. Мы разделяем постигшее вас горе и желаем сил и мужества, чтобы пережить его».





Орловское Информбюро

10 октября 2018 года







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