Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП Из них четыре ДТП с пострадавшими, в результате семь человек получили телесные повреждения, четыре человека погибли.



9 октября в 12:30 минут водитель, управляя автомобилем «Ваз-212140» двигался по автодороге «Москва-Дмитровск-Кромы», в районе 48 км допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».



В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» скончался на месте ДТП (до прибытия скорой медицинской помощи), водитель автомобиля «Фольксваген» доставлен в ООКБ, госпитализирован.



9 октября в 12:30 водитель, управляя автомобилем «Ваз 2114», следовал по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» и в районе 6 километра произошло столкновение с автомобилем «Камаз» с прицепом, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения.



9 октября в 14:40 водитель, управляла троллейбусом «ЗИУ», следовала в районе д.2 по ул. Полесской, при начале движения произошел наезд на пешеходов: девушку 2001г.р., (скончалась на месте ДТП); женщину 1969г.р., (скончалась на месте ДТП); девушку 1995 г.р., (скончалась на месте ДТП); мальчика 2001г.р., (госпитализирован в отделение реанимации ДОКБ); девушку 1994 г.р., (госпитализирована в травматологию БСМП им. Семашко); и с последующим наездом на остановившееся для посадки и высадки пассажиров автобусом «ПАЗ», с последующим наездом троллейбуса на препятствия - деревья и пешеходное ограждение. В 23:35 поступило сообщение, что за медпомощью обратилась водитель троллейбуса, ей была оказана медицинская помощь.



9 октября в 23:35 водитель, управляя автомобилем «Лада-Ларгус», в районе дома №35 по ул. Раздольной допустил наезд на стоящий у правого края проезжей части автомобиль «Камаз». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Ларгус» (женщина 1989г.р.) получила телесные повреждения, ей была оказана медпомощь. В 02:05 в приемный покой ООКБ за медпомощью обратилась пассажир автомобиля «Лада Ларгус» (девушка 2000 г.р.), госпитализирована в отделение нейрохирургии.





Орловское Информбюро

10 октября 2018 года







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