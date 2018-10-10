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Внимание! Требуются очевидцы ДТП

Военный следственный отдел СКР по Брянскому гарнизону устанавливает обстоятельства двойного ДТП, случившегося вечером 31 августа на трассе М-2 в Кромском районе.

На 425 километре трассы автомобиль «Фольксваген Пассат», госномер 14 28 EH BY, сбил мужчину-пешехода. Когда на помощь к пострадавшему бросилась супруга, произошел повторный наезд на обоих пешеходов, уже с летальным исходом. Его допустил водитель автомобиля «Киа Рио», госномер А 475 РК 37 РУС.

Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП и позвонить по телефонам 8 920 605 48 85, 43-33-29 или лично обратиться в следственный отдел в Орле по адресу: улица 7-го Ноября, 26.


Иван Суверин
10 октября 2018 года

 


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