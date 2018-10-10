Красный мост в Орле подготовят к зиме

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среда
10.10.2018
12:53:57
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Красный мост в Орле подготовят к зимеГородские власти изыскивают возможности проведения ямочного ремонта на Красном мосту.
Как отметил Александр Муромский, нагрузка на Красный мост возросла из-за капитального ремонта моста Дружбы, поэтому возникла необходимость подготовить мост к зиме, устранить разрушения асфальтового покрытия на всех деформационных швах, произвести ямочный ремонт.
Как сообщила начальник управления коммунальным хозяйством Орла (УКХ) Светлана Климова, Красный мост находится на гарантии. Его ремонтом займется подрядчик ООО «Арида», с которым ведется претензионная работа.
Что касается ремонта моста «Дружба», то по информации Светланы Климовой, работы на объекте продолжаются в штатном режиме. В настоящий момент осуществляется вывоз лишнего материала на хранение, ожидается доставка необходимой тяжелой техники железнодорожным транспортом.
На сайте администрации города Орла в разделе «Дорожный ремонт» размещен график выполнения работ ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) на мосту «Дружба».
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