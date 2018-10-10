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среда
10.10.2018
12:54:01
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Ремонт Октябрьского (Герценского) моста в Орле выполнит компания «ОрелДорМост»С фирмой уже заключен муниципальный контракт.
Как сообщает сайт городской администрации, подрядчик устранит разрушения асфальтового покрытия на всех деформационных швах моста. Срок выполнения ремонтных работ — до 20 ноября. Кроме этого, по словам начальника УКХ города Орла Светланы Климовой, специалисты управления городского хозяйства и транспорта в настоящий момент готовят постановление об ограничении дорожного движения на участках на время ремонта.
Глава администрации Орла Александр Муромский подчеркнул, что дожидаться 20 ноября не следует. Ремонт деформационных швов необходимо выполнить в кратчайшие сроки и нормализовать движение на мосту.
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