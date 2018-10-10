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Долгострой на Бурова в Орле обещают сдать следующим летом

Зампред областного правительства Николай Злобин побывал на долгострое в Северном районе и не строящейся там же новой дороге по Родзевича-Белевича.

Долгострой на Бурова, несмотря на то, что в бюджете на него средств нет, уже следующим летом будет заселён. Два месяца назад на объект пришёл новый подрядчик - орловская строительная компания «Титан». За два месяца новый подрядчик уже вложил в объект порядка 8 миллионов рублей собственных средств. Канализация, водопровод и лифты уже готовы к эксплуатации, полы залиты во всех квартирах до седьмого этажа включительно, кровля, дымоходы и шахты лифта утеплены.
Николай Злобин, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Мы привлекаем строительные и коммунальные организации за компенсационный участок, который сегодня прорабатываем с подрядной организацией – она достроит, мы предоставим. Соответственно в другом месте он окупит свои затраты, которые потратит на этом доме».
Общую готовность объекта сам подрядчик оценил на уровне 85%. Впереди благоустройство придомовой территории, приобретение и монтаж котельной – это закроет вопрос с отоплением. Причём, все эти работы будут согласовываться с дольщиками. Контакт между ними и подрядчиком уже налажен.
Александр Головин, директор компании-подрядчика: «Два раза в месяц, в первую и третью субботы каждого месяца желающие могут прийти и посмотреть ход строительства. И если у них будут какие-то замечания, то они могут их высказывать».
Как раз у долгостроя будет завершено строительство дороги по улице Родзевича-Белевича. Эти 900 метров позволят жителям района без проблем выезжать либо на ту же Бурова, либо на улицу Металлургов. Сметная стоимость объекта чуть больше 71 миллиона рублей. Согласно контракту дорогу подрядчик сдаст в декабре.
Владимир Балухтин, управляющий компании-подрядчика: «Основная масса сетей переложена. «Корыто» заканчиваем до 17 числа и уже будет все в песке. Что касается щебеночного основания, до 22 числа мы планируем его отсыпать».
Проинспектировал Николай Злобин и строительство нового многоквартирного дома на пересечении Наугорского шоссе с Плещеевской. Этот объект станет началом строительства нового микрорайона. Подрядчик уже инвестировал в проект 35 миллионов рублей. Первыми жителями дома станут орловцы, которых переселят сюда из аварийного жилья и близлежащих двухэтажек.


Антон Киселёв
10 октября 2018 года

 


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