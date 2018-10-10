Новости версия для печати «Губернаторский контроль» проинспектировал ремонт дорог в Мценском районе Работы на двух объектах – на финишной прямой, ещё на двух – уже завершены. На трёх – ведутся. На один объект подрядчик выходит на этой неделе. Так в отчетах выглядит дорожный ремонт в Мценском районе. Проверить качество выполнения работ отправился «Губернаторский контроль».



Специальный аппарат – керноотборник - делает вырубки в свежеположенном асфальтобетоне. Это экзамен на качество для 300 метров новой дороги в селе Подберёзово от передвижной лаборатории. Толщина образца, а значит и всего покрытия, три с половиной сантиметра. А должно быть пять, - говорят специалисты. Но измерить толщину полотна – мало. Образцы увезут в Орёл. Прочность, плотность, водонасыщение – все показатели отразятся в заключении. Пока же на месте – первые замечания.

Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Надо еще проверить все документы, которые предоставлялись нам, а Госзаказчику – по качеству смеси». Кроме этого, необходимо уплотнить обочину, навести общий порядок, убрать строительный мусор. Зам. директора ГУП «Дорожная служба» Сергей Музалёв пообещал все это сделать.



А вот в деревне Толмачёво керноотборнику нужно больше времени на вырубку асфальта. Первые замеры показали – семь сантиметров. До этого лета в Толмачёво была грунтовка. Областная «Дорожная служба» зашла на объект и выполнила всё в срок. Но у местных жителей - свои пожелания.

Евгений Перьков, житель с. Толмачёво: «По деревне, по улице, дорога сделана, а вот добраться до нее проблематично: одна дорога от города идет по насыпи, а вторая – по полю. По полю часто бывает грязно. Нам обещали сделать на следующий год - будем ждать». Обещанное будет это в рамках нового договора, говорят местные власти. Как и укрепление обочины. На это тоже обратил внимание «Губернаторский контроль».

Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Администрации района необходимо уже сейчас подготовить проектно-сметную документацию, направить заявку и предусмотреть деньги на софинансирование. Программа ремонт мастных дорог и в Мценском районе, и по территории всей области в 2019 году будет продолжена». Продолжит свою работу и проект «Губернаторский контроль». Стартовал он пять месяцев назад. Дороги, капремонт, состояние общественных территорий и дворов, внешний вид зданий – всё это поводы для рейдов. Их дают нередко сами орловцы, обращаясь напрямую к главе региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Из Залегощи прислали материал, что там некачественно уложили дорогу. Глава района доложил, что подрядчик был вызван и уже в течение ночи он все исправил. Но это показатель контроля. Пока не будет контроля, не будет никакой реакции, и мы всегда будем находиться в ситуации невыполненных обязательств». В период «высокого» дорожного ремонта «Губернаторский контроль» стал практически ежедневным - потому что бюджетные деньги должны использоваться эффективно. Это позиция и главы региона, и членов рабочей группы.

Владимир Букалов, депутат орловского Горсовета, член рабочей группы «Губернаторского контроля»: «Мы сегодня видим, что это долгий, серьезный проект. И это тот независимый контроль над расходованием бюджетных денежных средств, который был нужен для того, чтобы люди понимали, что делается, и что делается, прежде всего, для них». А «Губернаторский контроль» совсем скоро перейдет на «зимний режим». Уборка улиц от снега, коммунальные вопросы – всё это поводы для выездов спецавтомобиля.





Надежда Невматулина

10 октября 2018 года







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