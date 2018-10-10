«Губернаторский контроль» проинспектировал ремонт дорог в Мценском районе

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«Губернаторский контроль» проинспектировал ремонт дорог в Мценском районеРаботы на двух объектах – на финишной прямой, ещё на двух – уже завершены. На трёх – ведутся. На один объект подрядчик выходит на этой неделе. Так в отчетах выглядит дорожный ремонт в Мценском районе. Проверить качество выполнения работ отправился «Губернаторский контроль».
Специальный аппарат – керноотборник - делает вырубки в свежеположенном асфальтобетоне. Это экзамен на качество для 300 метров новой дороги в селе Подберёзово от передвижной лаборатории. Толщина образца, а значит и всего покрытия, три с половиной сантиметра. А должно быть пять, - говорят специалисты. Но измерить толщину полотна – мало. Образцы увезут в Орёл. Прочность, плотность, водонасыщение – все показатели отразятся в заключении. Пока же на месте – первые замечания.
Кроме этого, необходимо уплотнить обочину, навести общий порядок, убрать строительный мусор. Зам. директора ГУП «Дорожная служба» Сергей Музалёв пообещал все это сделать.
Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Надо еще проверить все документы, которые предоставлялись нам, а Госзаказчику – по качеству смеси».
А вот в деревне Толмачёво керноотборнику нужно больше времени на вырубку асфальта. Первые замеры показали – семь сантиметров. До этого лета в Толмачёво была грунтовка. Областная «Дорожная служба» зашла на объект и выполнила всё в срок. Но у местных жителей - свои пожелания.
Обещанное будет это в рамках нового договора, говорят местные власти. Как и укрепление обочины. На это тоже обратил внимание «Губернаторский контроль».
Евгений Перьков, житель с. Толмачёво: «По деревне, по улице, дорога сделана, а вот добраться до нее проблематично: одна дорога от города идет по насыпи, а вторая – по полю. По полю часто бывает грязно. Нам обещали сделать на следующий год - будем ждать».
Продолжит свою работу и проект «Губернаторский контроль». Стартовал он пять месяцев назад. Дороги, капремонт, состояние общественных территорий и дворов, внешний вид зданий – всё это поводы для рейдов. Их дают нередко сами орловцы, обращаясь напрямую к главе региона.
Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Администрации района необходимо уже сейчас подготовить проектно-сметную документацию, направить заявку и предусмотреть деньги на софинансирование. Программа ремонт мастных дорог и в Мценском районе, и по территории всей области в 2019 году будет продолжена».
В период «высокого» дорожного ремонта «Губернаторский контроль» стал практически ежедневным - потому что бюджетные деньги должны использоваться эффективно. Это позиция и главы региона, и членов рабочей группы.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Из Залегощи прислали материал, что там некачественно уложили дорогу. Глава района доложил, что подрядчик был вызван и уже в течение ночи он все исправил. Но это показатель контроля. Пока не будет контроля, не будет никакой реакции, и мы всегда будем находиться в ситуации невыполненных обязательств».
А «Губернаторский контроль» совсем скоро перейдет на «зимний режим». Уборка улиц от снега, коммунальные вопросы – всё это поводы для выездов спецавтомобиля.
Владимир Букалов, депутат орловского Горсовета, член рабочей группы «Губернаторского контроля»: «Мы сегодня видим, что это долгий, серьезный проект. И это тот независимый контроль над расходованием бюджетных денежных средств, который был нужен для того, чтобы люди понимали, что делается, и что делается, прежде всего, для них».