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Проблемы поддержки и развития бизнеса обсудили на заседании предпринимательской платформы партии «Единая Россия»

В заседании приняли участие объединение промышленников и предпринимателей, представители организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

В итоге, были подписаны соглашения в сфере разработки и поддержки законодательных инициатив и проектов. В будущем их обсудят как на региональном, так и федеральном уровне. Конкретные шаги в поддержку бизнеса уже были предприняты на прошедших заседаниях. К примеру, принят законопроект о понижении налоговых ставок в рамках упрощенки.
Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Едина Россия», председатель орловского Облсовета: «Приняли ряд законопроектов и по упрощенной системе налогообложения, по единому вмененному налогу, по патентной системе – для того, чтобы наши предприниматели могли нормально работать, создавать новые рабочие места, создавать новые предприятия и, как у нас говорят, выходить из тени».
Владимир Пукаев, председатель предпринимательской платформы «Единой России» в Орловской области: «Стало уже традиционным, что партия «Единая Россия» подписывает соглашение с предпринимательским сообществом. Сегодня подписаны соглашения с «Деловой Россией», Российским союзом промышленников и предпринимателей и «Опорой России». То есть, все они являются членами нашей команды – команды «Единой России», команды президента, и сегодня это они подтверждают».
Главная цель - найти способ, как помочь индивидуальным предпринимателям сократить налоговые издержки, но это при условии, если все сотрудники официально трудоустроены.



Анна Вайсергисер
10 октября 2018 года

 


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