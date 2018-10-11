Новости версия для печати МЧС: Орловцы могут получить профессиональную психологическую помощь В эти дни психолог ведомства работает с преподавателями, родителями и учениками в школе № 24.



Но обратиться за поддержкой к специалисту может любой из горожан, если чувствует в этом необходимость. Для этого достаточно позвонить по телефону доверия МЧС 76-17-78 и вас соединят с психологом или запишут на прием.





Мария Семак

11 октября 2018 года







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