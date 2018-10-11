Новости версия для печати В Орловской области Росреестр в этом году выявил почти тысячу нарушений земельного законодательства Нарушения обнаружены на каждом третьем объекте недвижимости.



Чаще всего объекты недвижимости не по назначению используют владельцы гаражей. Большинство уверено, если земля и постройка в собственности, можно делать все, что захочется. В итоге такие владельцы получают административное взыскание и штраф: 20 тысяч рублей физические лица и 100 тысяч рублей - юридические. Валентина Семишина, зам. главного инспектора по использованию и охране земель Управления Росреестра по Орловской области: «Чтобы избежать административной ответственности, прежде чем приступать к переоборудованию объекта недвижимости, необходимо обратиться в органы местного самоуправления за изменением вида разрешенного использования. И только после этого, в соответствии с полученными документами, можно использовать земельный участок, например, под магазин». Всего в этом году инспекторами Росреестра к административной ответственности были привлечены без малого 200 юридических и физических лиц. Сумма штрафов составила более 2 млн рублей.





Оксана Гранн

11 октября 2018 года







На главную страницу





