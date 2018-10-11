Новости версия для печати Орловских школьников приглашают принять участие в конкурсе новогодних открыток Работ ждут от юных художников в возрасте от 7 до 17 лет.



Тема – «Новогодняя ёлка победного 1945 года». Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Один участник может отправить только один рисунок. Работы принимаются до 31 октября включительно. Для того чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на сайте Музея Победы Финалистов объявят 18 ноября. Их работы используют для создания коллекционной серии открыток. Тираж будет ограниченным, всего 2 000 экземпляров.





Мария Семак

11 октября 2018 года







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