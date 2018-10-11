Орловских школьников приглашают принять участие в конкурсе новогодних открыток

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четверг
11.10.2018
10:25:43
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Орловских школьников приглашают принять участие в конкурсе новогодних открытокРабот ждут от юных художников в возрасте от 7 до 17 лет.
Тема – «Новогодняя ёлка победного 1945 года». Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Один участник может отправить только один рисунок. Работы принимаются до 31 октября включительно. Для того чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на сайте Музея Победы.
Финалистов объявят 18 ноября. Их работы используют для создания коллекционной серии открыток. Тираж будет ограниченным, всего 2 000 экземпляров.
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