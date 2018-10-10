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Вопросы взаимовыгодного строительства обсуждали губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор строительной компании Владимир Матвеев

Инвестор первым в регионе начал реализовывать проект по закону о так называемой «десятине».

Владимир Матвеев рассказал, как сегодня движется строительство пилотного дома на Наугорском шоссе. 
 
Напомним, символический старт дали в июле этого года. По инициативе Андрея Клычкова в регионе принят и уже реализуется законопроект. Он призван защитить обманутых дольщиков и тех, кто стоит в очереди на расселение из ветхих и аварийных домов. Согласно закону, застройщик получает землю без торгов, при этом он обязан 10% от общей площади жилых помещений передать в собственность муниципалитета.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Главная задача – это расселение ветхого аварийного жилья, которая предусматривает комплексную реконструкцию районов. Мы видим сейчас уже достаточно большой объем работ проведен. Понимаем, что всегда сложнее первым, кто начинает этот этап. Поэтому хотел бы обсудить те сложности, которые имеются и в части строительства, и в части органов как местной власти, так и государственной власти». 
Как признался инвестор, существенных сложностей пока нет. Первый двухподъездный девятиэтажный жилой дом на Наугорском шоссе сдать должны в 2020 году. Всего проектом предусмотрен снос около 11 аварийных и ветхих домов. Людям предоставят жилье в строящемся доме по улице Гайдара. Для переселенцев там предусмотрено 440 квадратных метров.



Надежда Невматулина
10 октября 2018 года

 


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