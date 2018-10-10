Видео версия для печати Орловское ДТП с троллейбусом обсудили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям Днем 9 октября троллейбус сбил пять человек. Трое погибли.



Областное правительство выплатит в виде компенсации по двести тысяч рублей родственникам жертв ДТП на улице Полесской , пострадавшие получат по сто тысяч. Суммы вдвое меньше потерпевшим будут выданы мэрией Орла. Сегодня там говорили о резонансном ЧП. Случай разобрали на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из пяти пешеходов, которых у остановки «Дворец спорта» смел с дороги троллейбус, выжить удалось лишь двум. В их числе – 17-летний старшеклассник, которого с места ДТП госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Вот что медики сообщили о состоянии пациента. Иван Журило, зам. главного врача детской областной клинической больницы имени Круглой: «Был доставлен подросток с травматическими повреждениями, в кратчайшие сроки была осуществлена полная диагностика имеющихся повреждений. На сегодняшний день мы можем четко сказать, что имеющиеся травмы не несут угрозы жизни и здоровью. Вопрос выздоровления только во времени». Другую пострадавшую - девушку-студентку - с места аварии доставили в больницу скорой помощи имени Семашко. Как сообщили врачи, серьезных поводов опасаться за ее здоровье также нет. Инесса Гагина, зам. главного врача больницы скорой помощи им. Семашко: «В момент поступления состояние пациентки расценивалось как среднетяжелое, что обуславливалось полученной ею травмой и психологическим состоянием. Выявлены множественные ушибы поясничной, ягодичной области и грудной клетки. В настоящий момент пациентка находится в отделении травматологии. Состояние ее ближе к удовлетворительному». Однако троим пострадавшим врачи помочь не смогли. Сегодня на месте трагедии – множество цветов. С минуты молчания в память о погибших начала сегодня свою работу городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Глава администрации города Александр Муромский поручил подчиненным разработать и подготовить предложения по принятию конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Человеческий фактор играет очень большую роль при перевозке людей. И человек, который сидит за рулем, должен это понимать и относиться ответственно». Исполняющий обязанности директора МУП ТТП отчитался: троллейбус, попавший в аварию, был исправен. Юрий Гордюшин, и.о. директора МУП ТТП: «Троллейбус, в данном случае 093, эксплуатировался с пяти часов утра, и находился в исправном состоянии». Вместе с тем, первые показания, которые дала на месте следователям женщина, управлявшая троллейбусом, говорят как раз о поломке.

Участницу ДТП следователи планируют взять под стражу. Кроме того, участником уголовного расследования станет водитель маршрутки. Именно к автобусу, остановившемуся вдали от тротуара, и шли люди в момент происшествия. Нанимателя этого шофера также заслушали на комиссии. Игорь Бортников, индивидуальный предприниматель: «Я работаю в пассажирских перевозках с 2003 года. В моей практике это вообще в первый раз. Я о таком даже не слышал и даже представить себе не могу, как со второго ряда можно высадить пассажиров». Как сообщили в правоохранительных органах, и частных, и муниципальных перевозчиков вскоре ожидает момент истины. Андрей Королев, зам. начальника ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Областной прокуратурой создана межведомственная комиссия, которая занимается данными вопросами. Возникают вопросы и по техническому состоянию троллейбуса, и каким образом проводится технический осмотр наземного электрического транспорта, кто за этим следит, кто это контролирует. По результатам проверок будут сделаны определенные выводы». Мы будем следить как за результатами проверки, так и за ходом следствия.









Иван Суверин

10 октября 2018 года







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