Орловское ДТП с троллейбусом обсудили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

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среда
10.10.2018
21:26:23
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Орловское ДТП с троллейбусом обсудили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациямДнем 9 октября троллейбус сбил пять человек. Трое погибли.
Областное правительство выплатит в виде компенсации по двести тысяч рублей родственникам жертв ДТП на улице Полесской, пострадавшие получат по сто тысяч. Суммы вдвое меньше потерпевшим будут выданы мэрией Орла. Сегодня там говорили о резонансном ЧП. Случай разобрали на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Из пяти пешеходов, которых у остановки «Дворец спорта» смел с дороги троллейбус, выжить удалось лишь двум. В их числе – 17-летний старшеклассник, которого с места ДТП госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Вот что медики сообщили о состоянии пациента.
Другую пострадавшую - девушку-студентку - с места аварии доставили в больницу скорой помощи имени Семашко. Как сообщили врачи, серьезных поводов опасаться за ее здоровье также нет.
Однако троим пострадавшим врачи помочь не смогли. Сегодня на месте трагедии – множество цветов.
С минуты молчания в память о погибших начала сегодня свою работу городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Глава администрации города Александр Муромский поручил подчиненным разработать и подготовить предложения по принятию конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Исполняющий обязанности директора МУП ТТП отчитался: троллейбус, попавший в аварию, был исправен.
Вместе с тем, первые показания, которые дала на месте следователям женщина, управлявшая троллейбусом, говорят как раз о поломке.
Участницу ДТП следователи планируют взять под стражу. Кроме того, участником уголовного расследования станет водитель маршрутки. Именно к автобусу, остановившемуся вдали от тротуара, и шли люди в момент происшествия. Нанимателя этого шофера также заслушали на комиссии.
Как сообщили в правоохранительных органах, и частных, и муниципальных перевозчиков вскоре ожидает момент истины.
Мы будем следить как за результатами проверки, так и за ходом следствия.
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