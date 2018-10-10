Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Отголоски трагедии. Орловцы несут цветы к месту аварии. - Долгострой превратится в жилой дом уже следующим летом. - На первый-второй рассчитайсь! Отправки призывников к местам прохождения службы начнутся уже со следующей недели. - Средняя температура по больнице. Орловцам предлагают оценить качество местного здравоохранения. - Живописные импровизации от известного художника. Сегодня в Орле открылась выставка работ Александра Кузнецова.

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Вести-Орёл

10 октября 2018 года







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