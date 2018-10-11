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четверг
11.10.2018
14:32:21
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Орловцы могут оценить работу учреждений здравоохранения региона в рамках проекта «Независимая оценка качества»Программа в нашей стране реализуется по инициативе президента страны.
В этом году участниками проекта «Независимая оценка качества» стали 14 государственных медицинских организаций Орла. Как можно оставить свою оценку – подробности на сайте областной администрации.
График посещения медицинских организаций, в отношении которых Общественным советом по независимой оценке качества оказываемых услуг в сфере здравоохранения проводится контрольные мероприятия в 2018 году:
11 октября - Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко (г. Орел, ул. Матвеева, д. 9),
12 октября - Детская стоматологическая поликлиника (г. Орел, ул. Пионерская, д. 19),
15 октября - Орловская областная клиническая больница (г. Орел, Бульвар Победы, д.10),
16 октября - Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 4),
17 октября - Орловский онкологический диспансер (г. Орел, Ипподромный переулок, д. 2),
18 октября - Орловский областной кожно-венерологический диспансер (г. Орел, ул. Пушкина, д. 68),
19 октября - Орловский противотуберкулезный диспансер (г. Орел, ул. Цветаева, д. 15),
22 октября - Поликлиника № 1 (г. Орел, ул. Московская, д. 27),
23 октября - Орловская областная стоматологическая поликлиника (г. Орел, ул. Герцена, д. 2),
24 октября - Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (г. Орел, ул. Лескова, д. 31),
25 октября - Городская больница им. С. П. Боткина (г. Орел, ул. Металлургов, д. 80),
26 октября - Поликлиника № 2 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 2),
29 октября - Поликлиника № 3 (г. Орел, ул. Комсомольская, д. 32),
30 октября - Поликлиника 5 (г. Орел, ул. Горького, д. 14).
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