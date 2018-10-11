Новости версия для печати Орловцы могут оценить работу учреждений здравоохранения региона в рамках проекта «Независимая оценка качества» Программа в нашей стране реализуется по инициативе президента страны.



В этом году участниками проекта «Независимая оценка качества» стали 14 государственных медицинских организаций Орла. Как можно оставить свою оценку – подробности на сайте областной администрации.



График посещения медицинских организаций, в отношении которых Общественным советом по независимой оценке качества оказываемых услуг в сфере здравоохранения проводится контрольные мероприятия в 2018 году: 11 октября - Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко (г. Орел, ул. Матвеева, д. 9), 12 октября - Детская стоматологическая поликлиника (г. Орел, ул. Пионерская, д. 19), 15 октября - Орловская областная клиническая больница (г. Орел, Бульвар Победы, д.10), 16 октября - Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 4), 17 октября - Орловский онкологический диспансер (г. Орел, Ипподромный переулок, д. 2), 18 октября - Орловский областной кожно-венерологический диспансер (г. Орел, ул. Пушкина, д. 68), 19 октября - Орловский противотуберкулезный диспансер (г. Орел, ул. Цветаева, д. 15), 22 октября - Поликлиника № 1 (г. Орел, ул. Московская, д. 27), 23 октября - Орловская областная стоматологическая поликлиника (г. Орел, ул. Герцена, д. 2), 24 октября - Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (г. Орел, ул. Лескова, д. 31), 25 октября - Городская больница им. С. П. Боткина (г. Орел, ул. Металлургов, д. 80), 26 октября - Поликлиника № 2 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 2), 29 октября - Поликлиника № 3 (г. Орел, ул. Комсомольская, д. 32), 30 октября - Поликлиника 5 (г. Орел, ул. Горького, д. 14). Во всех учреждениях контрольные мероприятия качества предоставляемых услуг будут проходить с 11 часов .





Татьяна Напольских

11 октября 2018 года







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