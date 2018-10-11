Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП Из них три ДТП с пострадавшим, в результате три человека получили телесные повреждения, один человек погиб.



10 октября в деревне Паньково Новодеревеньковского района в 8 часов водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание. После этого водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся. Впоследствии два пассажира автомобиля «Мицубиси» - мужчина 1962 г.р. и мужчина 1994 г.р. - доставлены в Новодеревеньковскую ЦРБ, где пассажир 1962 г.р. скончался.



10 октября в 12:15 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», не имея права управления, двигался по грунтовой дороге в районе села Баранчик Должанского района. При встречном разъезде не обеспечил безопасный боковой интервал, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2107». В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля «Ваз 2106» были доставлены в Должанскую ЦРБ.



10 октября в 17:10 водитель, управлял автомобилем «Ваз 2105», двигался по ул. Комсомольская и в районе дома № 287, не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем «Вольво S60», который двигался впереди попутно. Впоследствии из травмпункта больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Ваз», после осмотра отпущен.





Орловское Информбюро

11 октября 2018 года







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