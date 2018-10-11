Новости версия для печати В орловской федерации профсоюзов отметили юбилей комсомола Для них комсомол был не просто возрастом, он стал их судьбой - в федерации профсоюзов собрались те, кто отдал этой молодежной организации большую часть своей жизни.



Они всегда были активистами и стояли на передовой комсомольских свершений, в разные годы руководили горкомами и обкомами и потом, став коммунистами, опекали молодежь.

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области: «На тот период численность населения области было более одного миллиона сто тысяч человек, областная комсомольская организация насчитывала в своих рядах 130 тысяч человек». В этом году 29 октября российский комсомол отметит вековой юбилей. В честь этой знаменательной даты всем участникам встречи были вручены памятные медали.





Оксана Гранн

11 октября 2018 года







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