Региональный следственный комитет просит откликнуться свидетелей ДТП с троллейбусом в центре Орла

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четверг
11.10.2018
14:31:56
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Региональный следственный комитет просит откликнуться свидетелей ДТП с троллейбусом в центре ОрлаДнем 9 октября на улице Полесской троллейбус маршрута № 4 сбил пятерых человек. Трое – погибли.
Пассажиров, которые ехали в этом троллейбусе и в маршрутном такси, куда пошли пострадавшие и погибшие люди, а также тех, кто в этот момент стоял на остановке и видел произошедшее, просят оказать содействие следствию и обратиться в следственный отдел по телефонам дежурного, или прийти лично в региональный комитет.
Номера телефонов: 8-4862-59-19-92, 8-920-815-65-55 (дежурный СУ)
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