Новости версия для печати Региональный следственный комитет просит откликнуться свидетелей ДТП с троллейбусом в центре Орла Днем 9 октября на улице Полесской троллейбус маршрута № 4 сбил пятерых человек. Трое – погибли.



Пассажиров, которые ехали в этом троллейбусе и в маршрутном такси, куда пошли пострадавшие и погибшие люди, а также тех, кто в этот момент стоял на остановке и видел произошедшее, просят оказать содействие следствию и обратиться в следственный отдел по телефонам дежурного, или прийти лично в региональный комитет.



Номера телефонов: 8-4862-59-19-92, 8-920-815-65-55 (дежурный СУ)

Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.





Татьяна Напольских

11 октября 2018 года







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