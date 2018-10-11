Новости версия для печати Сегодня утром в нескольких домах Орла отключили отопление Нет отопления в домах по улицам Генерала Родина и Генерала Жадова. Его не будет почти двое суток.



Причина - проведение работ по ремонту систем горячего водоснабжения и теплотрасс.



Тепла также нет в двух домах по улице Латышских Стрелков и в четырех – на улице Веселой. Обещано, что все работы закончатся 12 октября до 24.00. Список домов есть на портале правительства Орловской области.





Татьяна Напольских

11 октября 2018 года







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