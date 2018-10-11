Новости версия для печати Тургенев. Live. Часть 2 Cовместный проект ГТРК «Орел» и Орловского государственного университета, рассказывающий о нашем великом земляке - Иване Сергеевиче Тургеневе.



Когда Ивану исполнилось 10 лет, Тургеневы переезжают из Спасского в Москву. Старшего сына Николая отдали в артиллерийское училище в Петербург. А Иван в 15 лет поступает на филологический факультет Московского университета, в котором проучился всего один год. В семье случается трагедия - от болезни в возрасте сорока лет умирает отец Тургенева. Варвара Петровна на похороны мужа не приехала и памятник на могиле не поставила. Так захоронение и затерялось. Тем временем, в 16 лет Иван Сергеевич переводится в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Среди преподавателей – Петр Александрович Плетнёв, друг Пушкина. Ему-то Тургенев и показал свою первую романтическую поэму и стихи.

Евгений Конышев, кандидат филологических наук: «Плетнев раскритиковал их, но заметил, что у молодого человека что-то есть. У Тургенева период ученичества очень затянулся. Он будет лет 10 писать поэмы, стихи, рассказы, их будут печатать, их будут похваливать друзья, о них будут положительно отзываться критики, но никому не приходит в голову, что это в будущем великий русский писатель». Окончив Петербургский университет, Тургенев отправляется морем за границу, чтобы продолжить свое образование в Берлине. По пути на пароходе случился пожар. Охватившая всех паника заставят молодого Тургенева проявить трусость. Он будет отчаянно расталкивать пассажиров, не замечая детей и женщин, чтобы первым занять место в шлюпке.

Марина Бельская, кандидат филологических наук: «Этот эпизод Иван Сергеевич пытался долгое время забыть, и он оставил неприятное впечатление о нем очевидцам. Сама мать, когда узнала об этом, написала письмо, в котором укоряла Ивана в его поведении и даже грозилась не простить». Начинается Берлинский период жизни, о котором Тургенев писал так: «Я бросился вниз головой в немецкое море, а когда вынырнул из его волн, я все-таки очутился западником и остался им навсегда».

Евгений Конышев, кандидат филологических наук: «Там он начинает изучать немецкую классическую философию. Он знакомится с трудами Канта, Гегеля, Фихта, Шеленга, а вместе с ним изучением философии занимается молодой человек – Михаил Бакунин. Они подружились. Но когда Тургенев, получив образование в Германии, вернется в Россию, надеясь получить кафедру философии в университете, выяснится, что такая кафедра закрыта, и открывать ее никто не собирается». В Германии Иван Сергеевич не только постигал науки, но и узнавал другие прелести студенческой жизни - посещать маскарады, гулянья, иногда и винные погребки. Однажды, когда в очередной раз Тургенев потратил все деньги, Варвара Петровна решила сына проучить и прислала ему кирпичи. Тем самым дала понять, что слишком тяжелы его расходы.



После окончания учебы Тургенев вернулся на Родину и по настоянию матери поступил на службу в Министерство внутренних дел под начальство Владимира Даля – автора известного словаря. В этот период он создает свое первое настоящее произведение – поэму «Параша», которую одобрил сам критик Белинский. Но на госслужбе Иван Сергеевича надолго не задержался. Все изменила судьбоносная встреча с ней – Полиной Виардо.



Часть.1





Татьяна Дьяконова

11 октября 2018 года







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