Новости версия для печати Профсоюзные ряды Орловщины - пополнились Более 30 студентов многопрофильного строительного колледжа в торжественной обстановке получили членские билеты. Вручали их в музее истории профсоюзного движения Орловской области.



Музей истории профсоюзного движения также молод, как и ребята, только что вступившие в профсоюз. Музей был открыт в 2012 году, но экспонаты, которые в нем собраны, поистине уникальны. В них отражены не только события, но и люди, которые творили историю Орловщины. Революция, становление молодого советского государства, Великая Отечественная война и мирный труд. Везде профсоюзы были на передовой эпохальных свершений. Елена Ветчинникова, руководитель музея истории профсоюзного движения Орловской области: «История профсоюзов неотъемлемо связана с историей Орловской области, и у нас здесь есть материалы, рассказывающие об истории становления, развития Орловской области в разные периоды. Наш музей востребован, интересен и школьникам, и студентам, и работающим людям». Вручение молодым людям профсоюзных билетов, хотя и происходит в музее очень часто, но всегда это событие не рядовое. Оно должно не просто запомниться ребятам. Осознание в правильности принятого решения гораздо важнее. Даниил Хохонин, студент: «О профсоюзе я слышал еще от родителей. Это общественная организация, защищающая трудовые права работников. Когда я пришел учиться в колледж, то я сразу же, осознанно, написал заявление в профком, поскольку сегодня я – ученик, а завтра – уже работник. И мне хочется узнать больше о своих правах, и я хочу быть нужным и активным». Ольга Чеусова, председатель профсоюза работников АПК Орловской области: «С чего нужно начинать деятельность в большой семье нашего профсоюза? Конечно, нужно в первую очередь познакомиться с историей профсоюзного движения Орловской области, поэтому мы традиционно проводим такие встречи в музее и стараемся здесь в торжественной обстановке вручить профсоюзные билеты». Сегодня в рядах орловского профсоюза почти 20 тысяч учащихся и студентов, и каждый год их число растет. Работа с молодежью сейчас в приоритете, ведь именно от нее зависит, каким станет вектор профсоюзного движения уже в ближайшем будущем.









Оксана Гранн

11 октября 2018 года







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