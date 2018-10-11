Новости версия для печати С октября этого года изменился порядок регистрации автотранспорта В орловской Госавтоинспекции рассказали об изменениях.



Новым приказом МВД России регламентировано использование электронных ПТС, которое начнется со следующего года. Кроме того, сданные в ГИБДД госномера теперь будут храниться 360 дней вместо 180. Но главное изменение – теперь и водителям, и инспекторам стало понятно, как действовать в случае замены двигателя на автомобиле. Олег Путятин, зам. начальника отделения МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Теперь для внесения изменений необходимо прибыть в подразделение Госавтоинспекции и предоставить транспортное средство на осмотр, по результатам которого маркировочные обозначения вновь установленного номерного агрегата будут вписаны в регистрационные документы, при условии, что двигатель конструктивно схож с данным типом транспортного средства, соответствует его модели и мощности, а также не проходит ни по каким розыскным учетам органов внутренних дел». А вот водителям, чьи автомобили попали под судебный арест, очередь на осмотр машин лучше даже не занимать. Олег Путятин, заместитель начальника отделения МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Регистрационные действия с транспортными средствами, на которые наложены ограничения судебными приставами-исполнителями, не будут производиться до тех пор, пока данные ограничения не будут сняты соответствующим подразделением судебных приставов-исполнителей». В ГИБДД напоминают, что действуя через портал Госуслуг, автомобилисты экономят не только время, но и деньги.





Иван Суверин

11 октября 2018 года







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