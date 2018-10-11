Новости версия для печати Сегодня детской библиотеке имени Крылова исполняется 75 лет Это одна из самых любимых горожанами библиотек. Для одних она связана с послевоенным детством, для других - с первыми шагами в профессии, для третьих это просто уютный, любимый дом, где, несмотря на разные времена, всегда было интересно, весело и тепло. И пусть первые читатели стояли за книжками в очереди, зато сегодня их хватает всем - и взрослым, и детям.



Орловчанка Эдит Мелихова - ровесница «крыловки», всю жизнь дружит с библиотекой. И до сих пор прекрасно помнит по именам первых ее сотрудников. Эдит Мелихова: «Были прекрасные библиотекари. Фамилии я, конечно не помню, но имена помню очень хорошо. На абонементе младшими детьми занималась Елизавета Моисеевна – прекрасный человек. Она так умела обращаться с маленькими детьми, что туда все толпой мчались. И очень хорошо помню Евгению Онуфриевну, она была заведующей читальным залом, очень интеллигентная женщина. И первый раз я увидела – у нее было пенсне». До сегодняшнего дня здесь хранится, как реликвия, личное дело первой заведующей - той самой, что носила пенсне, Евгении Яковлевой. Именно ей пришлось в тяжелое военное время собирать библиотечный фонд. К слову, начиналась библиотека всего с полутора тысячи книг, на одну тысячу читателей. Хорошую книгу можно было проглотить и за ночь. Эдит Мелихова: «Евгения Онуфриевна, в качестве доверия, дала мне на выходной из читального зала – там книги не выдавали на дом – почитать «Робин Гуда», и это было такое счастье!». Имя Крылова присвоено библиотеке уже в послевоенное время. Многие писатели находятся в постоянном контакте с библиотекой. Детская писательница Елена Благинина поддерживала библиотеку и дружила с ней с первых дней создания. Светлана Большакова, заведующая детской библиотекой им. И.А.Крылова: «Дружба была настолько тесной, что с Еленой Благининой завязалась переписка, и мы сегодня бережно храним эти письма и телеграммы, которые она нам присылала». 75 лет спустя библиотека, конечно, уже совсем другая. Пять лет назад она переехала из аварийного здания на уютную Ленинскую. Помимо просторного читального зала и традиционного абонемента, которые работают в обычном режиме, здесь проходят все праздники, каждый день гостят школьные экскурсии, есть компьютерные терминалы и даже игровая комната! Плюс к этому – все хорошие, многолетние традиции. Александр Воробьев, издатель: «Меняются люди, приходят новые, но остается дух старой «крыловки», который был еще заложен в те далекие годы». Сегодня библиотека принимает поздравления от своих маленьких и больших друзей. С хорошими словами и подарками пришли те ее читатели, которые уже выросли и сами превратились в писателей, учителей, строителей. В знак благодарности любимой «крыловке» лучший в мире подарок – новые книги.





Эва Стасюлевич

11 октября 2018 года







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