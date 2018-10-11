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В Орловской области независимую оценку качества условий оказания услуг пройдут 60 учреждений здравоохранения

Проверки будут проходить до 2020 года. Сегодня представители общественного совета проверили - больницу скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко.

Общественный контроль нагрянул в больницу Семашко в рамках проекта «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями». Это всероссийская программа и Орловщина в числе первых сформировала свой общественный совет. В этом году проверят 14 медучреждений, к 2020 года цифра увеличится до 60.
Михаил Байбаков, председателя Общественного совета: «На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 46 обращений, в основном они связаны с качеством оказания медпомощи. Мы их направляем в департамент здравоохранения и пациенту разъясняются их права, возможности и условия получения качественной медицинской помощи».
Задача проекта - оценить открытость и доступность информации, комфортность пребывания, обеспечение безбарьерной среды, компетентность сотрудников.
 
Свой отзыв о работе медучреждения или свои собственные предложения можно оставить тут же на месте, в больнице. Для этого достаточно заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик. Выемка проходит каждые три месяца. Эту же анкету можно найти и заполнить на сайте Министерства здравоохранения РФ, или департамента Орловской области либо позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 450-00-88. Результаты анкетирования будут известны и опубликованы в конце года.



Анна Вайсергисер
11 октября 2018 года

 


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