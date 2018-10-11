Новости версия для печати В Орловской области начато строительство крупного тепличного комплекса по выращиванию томатов Расположится он в деревне Альшанские Выселки. О том, как реализуется проект, шла речь на встрече губернатора Орловской области Андрея Клычкова с инвестором.



Планируется, что комплекс будет производить почти 4,5 тысячи тон свежих томатов в год. Губернатор области подчеркнул, что это не только наш вклад в импортозамещение, но новые рабочие места, а также налоговые поступления в бюджет региона.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Надежда Невматулина

11 октября 2018 года







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