Новости версия для печати После трагедии на остановке «Дворец спорта» в орловской мэрии потребовали от частных перевозчиков усилить дисциплину водителей маршруток Напомним, одним из главных обстоятельств рокового ДТП стало то, что водитель автобуса осуществлял посадку пассажиров с проезжей части.



На остановку «Дворец спорта» мы пришли ровно через двое суток после трагедии. Цветов здесь еще больше, чем накануне. Уже установлено, что все, кто попал здесь под троллейбус во вторник, вышли на проезжую часть для посадки в маршрутку, остановившуюся во втором ряду. Собственник автобуса заявил: таким поведением своего водителя удивлен. Игорь Бортников, индивидуальный предприниматель: «Я работаю в пассажирских перевозках с 2003 года. В моей практике это вообще в первый раз. Я о таком даже не слышал и даже представить себе не могу, как со второго ряда можно высадить пассажиров». Глава администрации города Александр Муромский потребовал срочно повысить водительскую дисциплину. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Необходимо, чтобы следили за качеством предоставляемых услуг в сфере транспортного обслуживания. Неужели нужны такие трагедии, чтобы всех привести в чувство?». По нашим наблюдениям, сделанным на остановке «Дворец спорта», работа с водительским составом то ли не начиналась вовсе, то ли не возымела успеха. Посадка-высадка на проезжей части и вне посадочной зоны практикуется до сих пор, равно как движение с открытыми дверьми и опасное маневрирование. Опрошенные нами пассажиры перемен к лучшему так же не заметили. Транспортное обслуживание в Орле в ближайшее время должна проверить специально созданная для этого межведомственная группа.





Иван Суверин

11 октября 2018 года







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