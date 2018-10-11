Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
11.10.2018
18:17:24
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

После трагедии на остановке «Дворец спорта» в орловской мэрии потребовали от частных перевозчиков усилить дисциплину водителей маршруток

Напомним, одним из главных обстоятельств рокового ДТП стало то, что водитель автобуса осуществлял посадку пассажиров с проезжей части.

На остановку «Дворец спорта» мы пришли ровно через двое суток после трагедии. Цветов здесь еще больше, чем накануне. Уже установлено, что все, кто попал здесь под троллейбус во вторник, вышли на проезжую часть для посадки в маршрутку, остановившуюся во втором ряду. Собственник автобуса заявил: таким поведением своего водителя удивлен.
Игорь Бортников, индивидуальный предприниматель: «Я работаю в пассажирских перевозках с 2003 года. В моей практике это вообще в первый раз. Я о таком даже не слышал и даже представить себе не могу, как со второго ряда можно высадить пассажиров».
Глава администрации города Александр Муромский потребовал срочно повысить водительскую дисциплину.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Необходимо, чтобы следили за качеством предоставляемых услуг в сфере транспортного обслуживания. Неужели нужны такие трагедии, чтобы всех привести в чувство?».
По нашим наблюдениям, сделанным на остановке «Дворец спорта», работа с водительским составом то ли не начиналась вовсе, то ли не возымела успеха. Посадка-высадка на проезжей части и вне посадочной зоны практикуется до сих пор, равно как движение с открытыми дверьми и опасное маневрирование. Опрошенные нами пассажиры перемен к лучшему так же не заметили.
 
Транспортное обслуживание в Орле в ближайшее время должна проверить специально созданная для этого межведомственная группа.



Иван Суверин
11 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта