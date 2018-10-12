Новости версия для печати Орловские госавтоинспекторы просят сообщать о нарушении правил дорожного движения водителями общественного транспорта Эта просьба связана с участившимися нарушениями ПДД.







Сообщения принимают по телефону дежурной части УГИБДД 77-24-65, 72-90-00.



Можно направлять фото и видеоматериалы через официальный сайт УМВД России по Орловской области в разделе Госавтоинспекция Орловской области просит незамедлительно сообщать обо всех фактах нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.Сообщения принимают по телефону дежурной части УГИБДДМожно направлять фото и видеоматериалы через официальный сайт УМВД России по Орловской области в разделе «Прием обращений»





Орловское Информбюро

12 октября 2018 года







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