Новости версия для печати В Орловской области стартовал «мониторинг знаний» среди учеников третьих классов Эксперты проверят, насколько хорошо ученики усвоили знания, полученные в предыдущем учебном году.



Сегодня ребята напишут работу по русскому языку, 16 октября — по литературному чтению. Математику уже сдали. Как сообщают в Региональном центре оценки качества образования, анализ результатов позволит учителям провести коррекцию знаний и индивидуализацию обучения и оказать адресную помощь каждому ученику. Родители же увидят динамику своего ребенка в освоении учебных предметов.





Мария Семак

12 октября 2018 года







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