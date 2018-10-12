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Болховский педколледж отмечает юбилей

В этом году педколледж выиграл президентский грант - почти 24 млн. рублей. Полученные деньги направят на приобретение необходимого оборудования для проекта «Цифровая школа», планируют закупить интерактивную панель и мультимедийную установку, обновить библиотеку учебной и методической литературы. Все это позволит вывести процесс образования в колледже на более высокий уровень.

И сегодня, с юбилейной датой педколледж поздравят областные и районные власти, студенты, выпускники, ветераны педагогического труда.