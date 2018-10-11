Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- За два метра от трагедии. Ездить более безопасно орловские маршрутки, похоже, не стали. - На что жалуетесь? Члены общественного Совета просили пациентов орловской больницы оценить качество медицинских услуг. - Барьер чуме. В Ливенском районе работает 9 ветеринарных постов. - Тургеневская юность. Чем гордился писатель и за что ему было стыдно? Совместный проект ГТРК «Орёл» и Орловского государственного университета.

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Вести-Орёл

11 октября 2018 года







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