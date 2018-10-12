В Орле СК возбудил уголовное дело против механика, выпустившего на линию неисправную маршрутку

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пятница
12.10.2018
11:33:54
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В Орле СК возбудил уголовное дело против механика, выпустившего на линию неисправную маршруткуДТП с участием автобуса «ГАЗ» случилось 19 августа на улице Комсомольской в Орле.
Маршрутка налетела на бетонное ограждение дороги. Признаков торможения на месте происшествии следователи не обнаружили. Очевидцы происшествия сразу объяснили случившееся отказом тормозной системы. В результате ДТП были в разной степени травмированы 13 пассажиров, госпитализация понадобилась и водителю маршрутки.
Как сообщили в СКР, механик отдела контроля качества, будучи ответственным за техническое состояние транспортных средств, допустил выпуск на линию неисправного маршрутного автобуса марки «ГАЗ». В результате указанного преступного бездействия подозреваемого и произошло ДТП. Сейчас следователи ведут сбор доказательств вины фигуранта уголовного дела.
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