Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы.



11 октября в 09:40 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21060», следовал по автодороге Орел-Брянск-Смоленск и на 30 километре допустил опрокидывание. В результате ДТП пассажир, сидевший справа на заднем сидении получил телесные повреждения, госпитализирован.



11 октября в Мценске в 16:55 водитель, управляя мотоциклом «Кавасаки» двигался по ул. Тургенева, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хендай» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован.



11 октября в 17:30 водитель, управляя автомашиной «Камаз» с прицепом, следовал по автодороге Орел-Брянск-Смоленск и на 17 километре , на не регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода 1973 г.р. В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован.



11 октября в 19:35 в Орле на ул. Московская в районе дома № 44 произошло столкновение четырех транспортных средств, следовавших попутно и не выдержавших дистанцию до впереди идущих автомобилей «Ауди А4», «Рено Логан», «Брильянс», «Ваз 21093». В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, доставлен в больницу им. Семашко, не госпитализирован.



11 октября в 20 часов водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», двигаясь по автодороге М-2 «Крым» и в районе 333 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства «Камаз» с прицепом и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в ЦРБ г. Мценска, госпитализирован.



11 октября в 22 часа женщина-водитель, управляя автомобилем «Ваз 11113», на 8 километре автодороги Хотынец-Жудре-Большое Юрьево-Алехино не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание в левый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля (девушка 1999 г.р.) получила телесные, госпитализирована.





Орловское Информбюро

12 октября 2018 года







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