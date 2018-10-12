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Сегодня в сквере Комсомольцев в Орле студенты обновили Тургеневскую аллею

Аллея была высажена еще весной, но около тридцати деревьев не прижились. Сегодня студенты, вооружившись лопатами, выкопали сухостой. Вместо него посадили красные дубы.

Трудовой десант высадился в сквере Комсомольцев. Весной в рамках гранта к юбилею Ивана Сергеевича Тургенева было закуплено около трехсот деревьев, их распределили и высадили практически по всем городским скверам. Здесь посадили 70. Выбрали именно дуб – как символ долголетия и памяти писателя.
Михаил Гладышев, руководитель Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы: «Основную часть работы мы провели весной, а сейчас и дет ревизия и ремонт – те саженцы, которые не принялись, мы заменяем новыми, чтобы они полностью облагородили наши скверы».
Около тридцати саженцев не прижились, но это норма. Поэтому сухие деревья выкапывают, на их место сажают новые. К саженцам подкидывают желуди, рассчитывая, что и из каждого вырастет по могучему дубу.

Для красного дуба, хоть и четырехлетнего саженца, требуется глубокая яма, корни должны быть покрыты землей. Первое ведро воды льют именно на них, чтобы легче прижились.

Студенты заверили, что обязательно будут ухаживать и следить за состоянием посаженных деревьев, чтобы в будущем своей красной кроной дубы радовали горожан, правда, в их тени укрыться можно будет не скоро - растут они медленно, но зато могут прожить до тысячи лет.




Анна Вайсергисер
12 октября 2018 года

 


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