Новости версия для печати В область поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных женщин Эта партия покрывает всю заявленную потребность.



Вакцина содержит антигены трех штаммов вирусов гриппа, которые, по прогнозам, будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. После прививки иммунитет развивается через 14 дней и сохраняется до 12 месяцев. Сейчас в области против гриппа привито более 29 тыс. детей. В течение последних 5 лет на территории области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.





Татьяна Напольских

12 октября 2018 года







На главную страницу





