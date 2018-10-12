Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Вклад в экологию родного города: сегодня студенты посадили 70 дубов в Комсомольском сквере в Орле.



- Отголоски летнего ДТП, в котором пострадали 13 человек: на механика, выпустившего на линию неисправную маршрутку, завели уголовное дело.



- Хватит всем! В регион поступила детская вакцина от гриппа.



- Центральная детская библиотека Орла отпраздновала свой день рождения в кругу друзей.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

12 октября 2018 года







На главную страницу





