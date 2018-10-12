Новости версия для печати Женщину-водителя злополучного троллейбуса, совершившую ДТП на остановке в этот вторник, не будут заключать под стражу Таково решение Советского районного суда.



Заседание прошло сегодня. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу просил следователь. Суд учел, что женщина имеет орловскую регистрацию, ни разу не привлекалась к ответственности, нет даже штрафов за нарушение ПДД. Но управлять транспортом ей запретили. Расследование уголовного дела продолжается.





Татьяна Напольских

12 октября 2018 года







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