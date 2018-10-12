Новости версия для печати 66% родителей Орла готовы оплачивать завтраки и обеды в школьных столовых для своих детей Итоги мониторинга сегодня разместили на сайте мэрии.



Напомним, в школах Орла раздавали опросники. Они касались качества, организации и возможности родительского взноса.



Мониторинг показал, что 14% обучающихся не едят в столовых. Но при этом 38 % опрошенных высказались против изменения существующей модели школьного питания.





Татьяна Напольских

12 октября 2018 года







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