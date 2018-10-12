Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
12.10.2018
17:02:09
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В картинной галерее Курнакова открылась выставка орловского журналиста и художника Андрея Турбина

Сотрудничество с одним из орловских издательств оказалось успешным для автора рисунков - за полтора года вышли в свет три книги Тургенева, снабженные иллюстрациями Андрея Турбина. На открытии выставки успех художника разделили с ним его коллеги, педагоги, и, конечно, читатели.

 Герои «Бежина луга» предстают перед читателем четко очерченными фигурами, за которыми – простор для фантазии художника и читателя. Для того, чтобы проиллюстрировать тургеневские произведения «Ночь в гостинице большого кабана», «За серебряной птицей», «Бежин луг» художнику пришлось снова взяться за прочитанные в детстве книги.
Андрей Турбин, художник-иллюстратор: «Конечно, всего невозможно перечитать, но кое-что перечитал заново и даже заново многое для себя открыл, например, красоту сказок «Бежина луга», этих волшебных историй. Меня снова это захватило».
Для сказок художник создал уже совсем другие иллюстрации – яркие, немножко гротескные, забавные и очень доступные для детского восприятия.

Директор музея изобразительных искусств Светлана Четверикова, с удовольствием помогла в организации этой выставки в залах галереи Курнакова.
Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «В этом году вышло сразу несколько книг, посвященных творчеству Тургенева, в которых опубликованы и известные, и неизвестные произведения. Эти книги представляют собой ценность еще и как художественное произведение, потому что не так часто сейчас прибегают к авторской иллюстрации. Мне показалось это очень интересным. И, наверное, это интересно не только специалистам, но и всем посетителям, кто приходит в наш музей».
Директор издательства, с которым сотрудничает Андрей Турбин, принес на открытие выставки сигнальный экземпляр книги «За серебряной птицей». Она еще только готовится к печати, но иллюстрации к ней уже можно увидеть здесь. Высокую оценку художнику поставили и коллеги.
Алексей Шевченко, художник-иллюстратор: «Я с огромным удовольствием смотрю на его иллюстрации, потому что это красивый, яркий язык Тургенева, и это точное попадание. Вообще, Андрея я знаю очень давно, он человек, одаренный во многих отношениях, и что бы он ни делал, он приносит праздник, он зажигает».
Совпадение текста и иллюстрации, что является самым главным для книги, состоялось.
В 200-летний юбилей Тургенева, его произведения вновь выходят из печати, играют яркими красками и продолжают жить.

Выставка предназначена для широкого круга зрителей


Эва Стасюлевич
12 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта