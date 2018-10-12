Новости версия для печати В картинной галерее Курнакова открылась выставка орловского журналиста и художника Андрея Турбина Сотрудничество с одним из орловских издательств оказалось успешным для автора рисунков - за полтора года вышли в свет три книги Тургенева, снабженные иллюстрациями Андрея Турбина. На открытии выставки успех художника разделили с ним его коллеги, педагоги, и, конечно, читатели.



Герои «Бежина луга» предстают перед читателем четко очерченными фигурами, за которыми – простор для фантазии художника и читателя. Для того, чтобы проиллюстрировать тургеневские произведения «Ночь в гостинице большого кабана», «За серебряной птицей», «Бежин луг» художнику пришлось снова взяться за прочитанные в детстве книги.

Андрей Турбин, художник-иллюстратор: «Конечно, всего невозможно перечитать, но кое-что перечитал заново и даже заново многое для себя открыл, например, красоту сказок «Бежина луга», этих волшебных историй. Меня снова это захватило». Для сказок художник создал уже совсем другие иллюстрации – яркие, немножко гротескные, забавные и очень доступные для детского восприятия.



Директор музея изобразительных искусств Светлана Четверикова, с удовольствием помогла в организации этой выставки в залах галереи Курнакова.

Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «В этом году вышло сразу несколько книг, посвященных творчеству Тургенева, в которых опубликованы и известные, и неизвестные произведения. Эти книги представляют собой ценность еще и как художественное произведение, потому что не так часто сейчас прибегают к авторской иллюстрации. Мне показалось это очень интересным. И, наверное, это интересно не только специалистам, но и всем посетителям, кто приходит в наш музей». Директор издательства, с которым сотрудничает Андрей Турбин, принес на открытие выставки сигнальный экземпляр книги «За серебряной птицей». Она еще только готовится к печати, но иллюстрации к ней уже можно увидеть здесь. Высокую оценку художнику поставили и коллеги.

Алексей Шевченко, художник-иллюстратор: «Я с огромным удовольствием смотрю на его иллюстрации, потому что это красивый, яркий язык Тургенева, и это точное попадание. Вообще, Андрея я знаю очень давно, он человек, одаренный во многих отношениях, и что бы он ни делал, он приносит праздник, он зажигает». Совпадение текста и иллюстрации, что является самым главным для книги, состоялось.

В 200-летний юбилей Тургенева, его произведения вновь выходят из печати, играют яркими красками и продолжают жить.



Выставка предназначена для широкого круга зрителей





Эва Стасюлевич

12 октября 2018 года







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