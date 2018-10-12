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В Орле открылась еще одна выставка, посвященная Тургеневу

20 произведений живописи и графики 19-20 веков московских, ленинградских и орловских художников можно увидеть в музее-мастерской Андрея Курнакова. Здесь собраны иллюстрации к произведениям писателя, живописные пейзажи Спасского, работы Курнакова на тургеневскую тему.

 Изюминкой выставки является подлинная гравюра Алексея Ивановича Мищенко «Тургеневский бережок». Люди старшего поколения помнят его иллюстрации из книги Леонида Афонина.
Ирина Барсукова, научный сотрудник музея-мастерской А. И. Курнакова: «В книге, конечно, маленькие, черно-белые репродукции. А мы предлагаем увидеть подлинную гравюру Алексея Ивановича Мищенко, и мы гордимся, что в фондах она есть»
Героев тургеневских романов «Дворянское гнездо», «Накануне», те, кто читал книги, выпущенные в середине прошлого века, легко узнают. Они были напечатаны миллионными тиражами. В этих книгах использована чудесная графика Давида Боровского, для которого Тургенев оставался главным писателем на протяжении жизни.

Пока готовилась эта выставка, сотрудники сделали для себя несколько открытий.
Елена Гущина, научный сотрудник музея-мастерской А. И. Курнакова: «Что ни фамилия, что ни художник, то обязательно какая-то история. И мне было занятно все это собрать вместе».
Также здесь можно увидеть работы графика Лебедева, московского художника Пахомова, воздушные гравюры нашей Ольги Тучниной, а также классиков орловской живописи - Дудченко, Былинко, Дышленко, которые в своих работах объединяют понятие «тургеневские места».


Эва Стасюлевич
12 октября 2018 года

 


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