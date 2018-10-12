Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с членом-корреспондентом Российской академии образования Александром Кондаковым На встрече шла речь о совершенствование учебно-методического обеспечения и развитие новых образовательных технологий.



Кроме того, Александр Кондаков представил Андрею Клычкову проект по созданию единой информационно-образовательной среды в нашем регионе. Этот проект направлен и на массовую школу, и на среднее профобразование, и на дошкольное воспитание, в общем – на воспитание гармоничной и целостной личности.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Надежда Невматулина

12 октября 2018 года







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