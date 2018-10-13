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Мэрия Орла: незаконные гаражи будут демонтированы

Представители территориального управления Советского района предлагают собственникам 10 гаражей в районе дома № 193 по ул. Комсомольской самостоятельно убрать конструкции. Если до 15 октября гаражи не будут демонтированы владельцами, снос осуществит подрядчик.

Напоминаем, что при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.