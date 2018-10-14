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Сегодня православные верующие отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы

Этот праздник своими корнями уходит в далекое прошлое. В его основу положено предание о явлении Божией Матери юродивому Андрею в константинопольском храме, где хранилась риза Богородицы. Видение это означало спасение жителей города от нашествия. С того времени прошел не один десяток лет, однако неизменным остается главное – искренняя молитва к Пресвятой Богородице всегда будет услышана, а «покров» ее защищает от многих бед.

В преддверии праздника и в этот день в храмах проходят богослужения. По преданию, покров Пресвятой Богородицы был ярче солнца, а все люди, находившиеся в храме в тот день, почувствовали благодать и умиротворение. Удивительным является и то, что, несмотря на историю происхождения, этот день празднуется только в России.
Константин Золотухин, протоиерей Успенского (Михаило-Архангельского) собора г. Орла: «Именно чуткая русская душа откликнулась на чудо Божией Матери. Если мы хотим, чтобы Богородица покрывала нас своим омофором, мы не должны ее огорчать, мы должны жить по Евангелию, и тогда Матерь Божия услышит нас и покроет».
В преддверии праздника в храмах оживленно. Для христиан этот день особенный. Люди верят, что искренне рассказав о своих невзгодах Матери Божьей, они получат от нее помощь.
 
Нередко в этот день уже выпадает первый снег, правда, в 2018 погода нас балует. 
 
Этот светлый день из года в год напоминает нам о том, что у престола Божьего есть сильная защитница каждого из нас – Святая Дева Богородица.
 





Юлия Опанасюк
14 октября 2018 года

 


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