Новости версия для печати 14 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности К празднику принято подводить итоги. Главный из них - валовой сбор зерна вновь превысил три миллиона тонн. О других достижениях – в материале нашего корреспондента Владислава Кузнецова, который накануне праздника встретился с руководителем департамента сельского хозяйства области Сергеем Борзёнковым.



Об окончательных итогах сельскохозяйственного года говорить пока рано. Продолжается уборка сахарной свеклы, сои, кукурузы на зерно, подсолнечника. Но основные результаты и достижения уже известны. Главное, пожалуй, то, что валовой сбор зерна вновь превысил 3 миллиона тонн. Сергей Борзенков, член правительства Орловской области, руководитель департамента сельского хозяйства области: «Мы на сегодняшний день уже перешагнули трехмиллионный рубеж по зерну. У нас еще обмолачивать 30 тысяч гектаров кукурузы. Это хороший результат. Урожайность практически на уровне рекордного 2017 года». Молочное животноводство самая, наверное, проблемная отрасль аграрного производства. С целью развития отрасли, увеличение поголовья и повышения продуктивности коров принята областная программа развития молочного скотоводства. Помимо поддержки семейных животноводческих ферм планируется строительство молочных комплексов в Знаменском и Новосильском районах. Сергей Борзенков: «Цены на зерно хорошие. И цены на молоко приподняли. И аграрии смотрят, как мы говорим, с оптимизмом в будущее. В чем оптимизм? Планировали посеять 411 тысяч гектаров озимых - посеяли почти 425. Понимаем, когда человек с настроением, у него все спорится и лучше работается. Основную часть сельскохозяйственной продукции производят в настоящее время крупные компании. Но в последние годы большое внимание уделяется малому бизнесу. Выделяются гранты начинающим фермерам и на создание семейных животноводческих ферм. Многие фермеры прочно стоят на ногах. Их доля в общем объеме производства из года в год растет. Сергей Борзенков: «Отрадно то, что многие фермеры идут на развитие животноводства. Занимаются молоком, откормом занимаются. Мы в рамках своих полномочий и в рамках тех финансов, которые у нас есть, оказываем поддержку на развитие коллективно-фермерских хозяйств, на животноводство. Гранты - 3 миллиона - у нас получают. В этом году практически более 40 миллионов рублей мы направили на грантовую поддержку кооперативов. Сейчас мы рассматриваем варианты по кооперативам, по небольшим фермерским хозяйствам именно по молоку». Еще одно приоритетное направление - переработка сельхозпродукции. Создание собственных перерабатывающих производств призвано повысит эффективность аграрного производства. Не случайно у аграриев и переработчиков общий профессиональный праздник. Сергей Борзенков: «Мы подписали соглашение с компанией «Мираторг» на строительство завода по переработке масличных культур. Этот завод способен обеспечить переработку всего подсолнечника в нашей зоне, всего рапса, сою - масло из сои. Масло растительное, оно идет на экспорт, в достаточно большом количестве. И тот национальный проект, который объявил наш президент - по увеличению экспорта в 3 раза, у нас поставлена задача увеличить экспорт до 200 миллионов долларов к 2024 году». Сколько бы мы ни говорили о высоких урожаях, количестве намолоченного зерна или надоенного молока, главное это экономика. В прошлом году при рекордном урожае зерна аграрии только-только свели концы с концами. Только благодаря господдержке рентабельность производства составила 15%. В этом году ситуация иная. Сергей Борзенков: «Хочется всех поздравить с нашим народным, можно сказать, праздником, потому что день работников сельского хозяйства касается всех. Он касается и тех, кто работает в поле, и тех, кто работает на заводах потому, что они также производят для нас технику. Этот праздник касается и учителей, которые учат учеников, которые потом работают в сельском хозяйстве. Поэтому всех с праздником. Здоровья! Ну и особые поздравления тем, кто сегодня находится в поле. Потому, что этот труд тяжелый, но он оценивается на сегодня. Я думаю, он будет оцениваться и далее». Мы присоединяемся к поздравлениям и со своей стороны желаем всем аграриям, и тем, кто так или иначе связан с сельским хозяйством, успехов и благополучия.









Владислав Кузнецов

14 октября 2018 года







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