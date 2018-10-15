Новости версия для печати Орловских студентов пригласили в «Лесоманию» Это всероссийский экологический квест. Его цель – научить молодежь бережнее относится к лесам.



Для участия нужно собрать команду и зарегистрироваться на портале «лесомания.вузэкоквест.рф». Дальше придется выполнить несколько заданий, среди которых – озеленение территории своего вуза, сбор макулатуры, создание социального ролика о ценности природы и многое другое. Если все получится на высоте, то команду пригласят в Ассоциацию «зеленых» вузов России, а это откроет для ребят новые возможности – участие в различных российских и международных конференциях, стажировках в крупных организациях, общение с экспертами и известными личностями.





Мария Семак

15 октября 2018 года







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