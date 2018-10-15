В Ливнах объявлен конкурс по созданию логотипа для города

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понедельник
15.10.2018
10:57:13
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В Ливнах объявлен конкурс по созданию логотипа для городаК участию приглашаются художники, дизайнеры, скульпторы - как отдельные персоны, так и объединения, и творческие союзы.
Авторам предлагается отразить в своей работе идеи преемственности культурных и исторических традиций города, литературного наследия, достопримечательностей и современной культуры. Допускается использование официальных и исторических символов Ливен, а также кратких текстов, соответствующих тематике. Конкурс пройдет в трех этапах - прием заявок, работа конкурсной комиссии и интернет-голосование.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИДЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА Г. ЛИВНЫ
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