Новости версия для печати В Ливнах объявлен конкурс по созданию логотипа для города К участию приглашаются художники, дизайнеры, скульпторы - как отдельные персоны, так и объединения, и творческие союзы.



Авторам предлагается отразить в своей работе идеи преемственности культурных и исторических традиций города, литературного наследия, достопримечательностей и современной культуры. Допускается использование официальных и исторических символов Ливен, а также кратких текстов, соответствующих тематике. Конкурс пройдет в трех этапах - прием заявок, работа конкурсной комиссии и интернет-голосование.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИДЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА Г. ЛИВНЫ





Мария Семак

15 октября 2018 года







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