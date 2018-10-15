Новости версия для печати Орловские приставы напоминают: в ведомстве круглосуточно работает телефон доверия Этот номер не является справочным, он предназначен для претензий и предложений.



Любой житель региона может сообщить дежурному о противоправных действиях должностных лиц Управления, либо озвучить свои идеи о том, как усовершенствовать работу ведомства. Телефон доверия: (4862) 72-52-83. Также, можно оставить соответствующее заявление в интернет-приемной на официальном сайте в разделе «Обращения», направить заявление в письменном виде или изложить свою позицию на личном приеме граждан, как в Управлении, так и в структурных подразделениях ведомства.





Мария Семак

15 октября 2018 года







На главную страницу





