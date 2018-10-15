Новости версия для печати

Сегодня в Орле стартуют соревнования фигуристов

До шести вечера юные фигуристы будут демонстрировать свое мастерство. Лучших определят среди спортсменов от шести лет и старше.

Продолжится выступления и завтра, вплоть до восьми вечера. И уже тогда состоится вручение наград.