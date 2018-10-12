Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Смертельное лобовое… Сегодня в Кромском районе разбилась автомобилистка. - Бои за «Кубок Воинской Славы». Орел собрал кикбоксеров из семи регионов России. - Пока – на свободе. Водителя троллейбуса, сбившего людей, не стали заключать под стражу. - Символ памяти знаменитого писателя. Сегодня студенты-аграрии высадили в сквере 70 молодых дубков. - 90 лет учат… обучать. Болховский педагогический колледж сегодня празднует День рождения.

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Вести-Орёл

12 октября 2018 года







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